Guardiola, Mancini e Tuchel disputam prêmio The Best de melhor técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou nesta quinta-feira (6) os finalistas ao prêmio de melhor treinador de futebol masculino e feminino em 2021. Os vencedores serão conhecidos no próxima dia 17, na cerimônia do prêmio The Best. Entre os representantes do futebol masculino os finalistas são: Pep Guardiola (técnico do Manchester City), Roberto Mancini (técnico da seleção da Itália) e Thomas Tuchel (técnico do Chelsea). Já no futebol feminino os finalistas foram Lluís Cortés (técnico do Barcelona), Emma Hayes (técnica do Chelsea) e Sarina Wiegman (técnica da seleção da Inglaterra). O júri internacional que vai decidir os melhores na posição é formado pelos atuais treinadores e capitães de todas as seleções femininas e masculinas, um jornalista especialista de cada território representado por uma seleção nacional e torcedores cadastrados no site da Fifa.

