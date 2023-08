Guardiola é submetido a cirurgia de emergência e desfalca City por um mês

O técnico do Manchester City vem sofrendo com fortes dores nas costas há algum tempo e voou para Barcelona para uma cirurgia de emergência realizada pela Dra. Mireia Illueca. A cirurgia foi um sucesso e Pep vai agora se recuperar e reabilitar-se em Barcelona.

Guardiola não estará presente em duas partidas da Premier League do Manchester City. O treinador será desfalque nos jogos contra o Sheffield United, fora de casa, e diante do Fulham, no Etihad Stadium.

Durante esse período, o auxiliar Juanma Lillo vai comandar as atividades do elenco, tanto nos treinos como na beira de campo.

