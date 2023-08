Guardiola descarta seleções e confirma vontade de renovar com City

Eles decidem. "Estou feliz e as pessoas estão felizes, principalmente a diretoria e a hierarquia, porque eles decidem no final qual técnico vai liderar esse grupo de jogadores".

Talvez estenderemos mais. "Se eles estão satisfeitos, eu continuo satisfeito. Quero defender o que ganhamos e talvez no final da temporada, se eu estiver cansado, conversaremos com o clube - ou talvez estenderemos mais".

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.