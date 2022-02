Guarani vence sua dérbi contra a Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campinas presenciou neste sábado a sua melhor dérbi da cidade. O Guarani não deu chances para a Ponte Preta e marcou três gols em cima do rival, que não marcou no estádio Brinco de Ouro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Os jogadores Diogo Mateus, Giovanni Augusto e Lucão do Break marcaram para o Guarani.

Com a vitória, o Guarani subiu para a vice liderança do Grupo A, com dez pontos. O rival anota a sua terceira derrota no campeonato e ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com sete pontos.

Na próxima fase, o Guarani enfrenta o Santo André no próximo sábado (26), às 20h30, novamente no Brinco de Ouro. A Ponte Preta tem a estreia na Copa do Brasil na terça-feira (22), às 21h30, contra o Paraná. Pelo Paulistão, visita o Mirassol, no sábado (26), às 18h30, no Municipal de Mirassol.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bernardo venceu o Ituano por 1 a 0, na noite deste sábado (19), no estádio Primeiro de Maio, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Davó, no segundo tempo.

O São Bernardo segue na liderança isolada do Grupo A, com 14 pontos. O time volta a campo contra o Botafogo-SP no domingo (27), às 20h30, no estádio Santa Cruz. O Ituano, por sua vez, recebe a Ferroviária no sábado (26), às 20h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu.