Guarani vence Santo André e ultrapassa o Santos no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani derrotou o Santo André por 1 a 0 nesta segunda-feira (26), no Canindé, pelo Campeonato Paulista. Essa foi a terceira vitória do time campineiro, que subiu para a zona de classificação para as quartas de final do Estadual.

O gol da vitória foi marcado por Andrigo, aos 35 minutos do primeiro tempo. O resultado levou o Bugre aos 11 pontos na vice-liderança do Grupo D, abrindo dois pontos de vantagem sobre o Santos, que é o terceiro colocado. A liderança pertence ao Mirassol, com 14. Apenas os dois primeiros avançam ao mata-mata.

O Santo André, por sua vez, continua em má fase. São 53 dias sem vitória, contabilizando dois empates e quatro derrotas nesse período. A equipe ocupa a lanterna do Grupo A, com seis pontos. A liderança é do Corinthians, com 21, seguido por Inter de Limeira e Botafogo-SP.

Nesse grupo, a rodada foi favorável à Inter, que também nesta segunda-feira derrotou a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo centroavante Roger, aos 11 minutos do primeiro tempo.

Com o triunfo, a Inter chegou aos nove pontos e tem dois de vantagem para o Botafogo-SP e três para o Santo André. Os três times brigam pela segunda vaga do Grupo A nas quartas de final.

A Ponte Preta, por sua vez, perdeu a oportunidade de chegar à vice-liderança do Grupo B. A equipe de Campinas permaneceu nos dez pontos e tem um a menos que a Ferroviária. A liderança da chave é do São Paulo, com 25.