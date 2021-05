Guarani vence Novorizontino por 2 a 1 em jogo que termina em briga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani venceu o Novorizontino por 2 a 1 neste domingo (2), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 11º rodada do Campeonato Paulista, em uma partida que acabou em briga entre Rodrigo Andrade e Bidu, ambos do Guarani, rendendo cartão vermelho para os dois jogadores. O Guarani abriu o placar na marca de nove minutos do primeiro tempo, com gol do meia Andrigo. O segundo gol, no entanto, veio apenas no segundo tempo, marcado por Júlio César. O Novorizontino reagiu e mudou o placar aos 43 minutos da segunda etapa, com gol de Danielzinho, mas não conseguiu o empate. Subindo para para 14 pontos e garantindo o segundo lugar do Grupo D, o Guarani segue para enfrentar a Ponte Preta, na quarta-feira (5), enquanto o Novorizontiono recebe o Botafogo-SP na quinta (6).