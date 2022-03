Guarani vence a Ferroviária no Brinco de Ouro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em confronto direto contra o rebaixamento, o Guarani venceu a Ferroviária neste sábado (12), pelo placar de 2 a 1. O confrontos entre os clubes aconteceu no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O Guarani foi para cima da Ferroviária logo no início do primeiro tempo e, depois de muita tentativa, chegou ao gol aos 16 minutos com Ronald. Orejuela marcou o seu primeiro gol pela Ferroviária aos 32 minutos, de cabeça. O clube de Campinas ampliou o placar aos 38 minutos do segundo tempo com Índio, também de cabeça.

No próximo domingo (19), o Guarani duela com o São Bernardo, às 16h, no Primeiro de Maio. Antes, enfrenta na terça-feira (14) o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil. Atualmente, a equipe está na vice-liderança do Grupo A do Paulista, com 13 pontos. A Ferroviária joga na quarta-feira contra o Santos, às 19h, na Fonte Luminosa em partida adiada da 10ª rodada. Na tabela do estadual, ocupa a terceira posição do Grupo B.

Água Santa e Santo André empatam pelo Paulistão

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Água Santa e Santo André terminaram sua partida neste sábado (12), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, em empate em 1 a 1.

O Santo André inaugurou o placar do confronto aos seis minutos com Lucas Tocantins. O Água Santa descontou aos 32 minutos depois de Fernandinho cobrar um escanteio e a bola desviar da defesa do adversário para o fundo do gol.

O Água Santa anota 11 pontos e se mantém na terceira posição do Grupo A. Na mesma chave, o Guarani, que também jogou neste domingo, venceu a sua partida contra a Ferroviária e está na vice-liderança com 13 pontos. O Santo André, com 12 pontos, ocupa a vice-liderança do Grupo D, atrás do Bragantino, mas à frente do Santos, que tem dois jogos a menos.

Os clubes voltam a campo no próximo domingo (19) em jogo válido pela última rodada da primeira fase do campeonato. Água Santa enfrenta o Santos, às 16h, na Vila Belmiro. O Santo André recebe o Inter de Limeira, no mesmo horário, no estádio Bruno José Daniel.