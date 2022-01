Guarani faz dois golaços e vence o São Paulo em estreia no Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia no Campeonato Paulista reservou dois golaços para o Guarani. Saídos dos pés de Lucão do Break e de Diogo Mateus, as bolas na rede garantiram a vitória bugrina sobre o São Paulo por 2 a 1 nesta quinta-feira (27), em Campinas (SP). Calleri, de cabeça, descontou.

Mesmo com a estreia de quatro reforços —Rafinha, Alisson, Patrick e Nikão—, o São Paulo apresentou muitas dificuldades na criação contra o Guarani, algo que já acontecia na temporada passada. Já o time do interior apostou nos contra-ataques, com Lucão do Break levando vantagem sobre a marcação são-paulina.

O atacante bugrino abriu o placar em chute de fora da área, da ponta esquerda. A bola encobriu Volpi e entrou no ângulo oposto. Na segunda etapa, Diogo ampliou em cobrança milimétrica de falta, também na gaveta. O desconto tricolor veio 34 minutos, com assistência de Patrick para Calleri marcar.

Na próxima rodada, o Guarani, agora com três pontos, visitará o Red Bull Bragantino, na segunda-feira (31), às 20h (de Brasília). Um dia antes, o São Paulo, ainda sem pontuar, receberá o Ituano, às 16h (de Brasília), na primeira partida no Morumbi na temporada.

GUARANI

Mauricio Kozlinski, Diogo Mateus, Ernando, Derlan e Eliel (João Victor); Bruno Silva, Eduardo Person (Caio) e Madison (Giovanni Augisto); Yago César (Ronald, aos 19'/2ºT), Julio César (Maxwell) e Lucão do Break. T.: Daniel Paulista

SÃO PAULO

Volpi, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Welington); Gabriel (Rodrigo Nestor), Gabriel Sara (Marquinhos) e Alisson; Nikão (Patrick), Rigoni (Eder) e Calleri. T.: Rogério Ceni

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Público e renda: 5.458 torcedores; R$ 136.360,00

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Neuza Ines Back e Anderson Jose de Moraes Coelho

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Léo (SAO)

Gols: Lucão do Break (GUA), aos 38'/1ºT; Diogo Mateus (GUA), aos 21', e Calleri (SAO), aos 34'/2ºT