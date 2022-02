Guarani e Ponte perdem às vésperas de clássico pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani perdeu por 3 a 0 em visita ao Ituano nesta quarta-feira (16), às vésperas de confronto com a Ponte Preta, que, no mesmo dia, foi batida por 1 a 0 pelo Botafogo-SP, ambos os jogos pelo Campeonato Paulista. No estádio Novelli Júnior, Aylon abriu o placar na primeira etapa. Já na segunda, Rafael Elias e Kaio ampliaram. No Moisés Lucarelli, Bruno Michel foi o autor do gol que garantiu o triunfo dos botafoguenses, que receberão o Corinthians no próximo sábado (19), quando haverá ainda o clássico no Brinco de Ouro de Princesa e partida do time de Itu contra o São Bernardo, desta vez fora de casa.

Bragantino tenta lidar com adversários fechados para voltar a vencer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ter o melhor ataque do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino parou na defesa do São Bernardo na rodada passada, em que perdeu por 1 a 0, e agora tenta superar um cenário parecido em duelo com Água Santa às 19h desta quinta-feira (17), pela sétima rodada. "Vamos enfrentar equipes jogando desta forma muitas vezes neste ano, e temos que buscar alternativas para furar bloqueios", disse Hyoran, que será crucial na tentativa de recuperação em casa. Ele é líder de participações em gol, com duas bolas na rede e duas assistências em cinco jogos, entre os 11 tentos do time no Estadual.