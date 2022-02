Guarani e Ponte fazem clássico sob pressão pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guarani e Ponte Preta fazem duelo às 20h30 deste sábado (19), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, ameaçados pela zona de rebaixamento que se avizinha. Os rivais têm sete pontos cada, empatados neste quesito com a Ferroviária, vice-lanterna geral. O resultado no clássico poderá, portanto, jogar um dos dois para o Z-2 a depender de outros jogos na rodada e alterar a condição dos técnicos, bastante questionados. Daniel Paulista terá ao menos uma equipe sem baixas. Já Gilson Kleina aguarda aval do departamento médico para ter Niltinho, Moisés Ribeiro e até Dedé.

São Bernardo tenta superar desfalque para defender liderança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bernardo faz sua oitava partida pelo Campeonato Paulista, desta vez contra o Ituano, a partir das 20h30 deste sábado (19), sem um dos pilares da equipe até aqui, com presença nos sete jogos anteriores e um gol anotado: o atacante Paulinho Moccelin. Ele estará suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo na derrota para o Corinthians. O time ao menos terá a volta de Matheus Davó, vetado do último jogo por pertencer ao clube alvinegro, e Rodrigo Souza, agora livre de suspensão, para defender a liderança do grupo B. A equipe de Itu, também com 11 pontos, é a terceira do grupo C.

Mirassol busca manter embalo após derrubar técnico do Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol visita o Água Santa às 11h deste domingo (20) já com novas projeções no Campeonato Paulista. Até então, o time de Eduardo Baptista mirava chegar aos 12 pontos, feito que, dado o retrospecto da competição, já evitaria rebaixamento e foi conquistado em vitória recente diante do Santos, que custou nada menos que a demissão da Fábio Carille. "Já estamos um passo fora e agora temos que olhar para cima", disse Baptista, que quer focar em eventual ida às quartas. O time de Diadema, por sua vez, mantém planos modestos, apesar de ser vice-líder do grupo A, já que soma sete pontos.

Ferroviária aposta em reforços para deixar o Z-2 do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária tenta se reencontrar no Campeonato Paulista em duelo com a Inter de Limeira a partir das 20h30 deste domingo (20), fora de casa. Desde a derrota para a Ponte Preta, que encerrou série invicta de 23 jogos da adversária, a equipe de Elano não voltou a vencer, com um empate e outro revés na sequência. Agora, a expectativa de vitória está atrelada a quatro reforços: Didi e Uillian Correia, livres de suspensão, além de Arthur e Guilherme Nunes, recuperados da Covid-19. A equipe de Araraquara é vice-lanterna geral, com sete pontos, tal como a Inter, que leva vantagem no saldo de gols.

Novorizontino reforça crença no grupo para evitar rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino recebe o Red Bull Bragantino às 20h30 deste domingo (20), em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, tentando seguir confiante de que é possível evitar a queda. Lanterna geral, com apenas dois pontos, o time de Allan Aal, há um jogo no cargo, é o único sem vencer até aqui. "Temos que acreditar pelo histórico desse grupo: foram três anos de conquistas, de acesso, de briga por classificação", afirmou o treinador. A equipe dele precisará desencantar, no entanto, contra um rival embalado: o Bragantino tem 13 pontos e é um dos líderes do torneio.