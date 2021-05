Guarani desafia boa fase do Novorizontino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani enfrenta o Novorizontino neste domingo (2), às 20h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pelo Campeonato Paulista. O Bugre busca a segunda vitória consecutiva para se manter em boa situação para avançar às quartas de final.

Com 11 pontos, o Guarani briga pela segunda vaga do Grupo D com o Santos. A liderança pertence ao Mirassol, com 17.

O Novorizontino, por sua vez, está perto da classificação no Grupo C. O Tigre ocupa o segundo lugar, com 18 pontos, e tem seis de vantagem sobre o Palmeiras, que é o terceiro. Com mais quatro pontos, a equipe se garante no mata-mata. A outra vaga do grupo é do RB Bragantino, que soma 21 pontos.

Em outro jogo deste domingo, o Ituano recebe a Ponte Preta, às 22h15, no estádio Novelli Jr.. O time da casa ficou seu vencer por seis partidas -cinco derrotas e um empate-, mas se recuperou na quarta-feira passada (28) ao bater o São Caetano por 1 a 0.

Com dez pontos, o Ituano já tem poucas chances de classificação no Grupo C. Já a Ponte Preta segue na briga pela segunda vaga do Grupo B com a Ferroviária -tem 10 pontos contra 12 do rival. Para se manter no páreo, precisa acabar com a sequência de duas derrotas.