Grupo E da Copa: saiba o que cada seleção precisa para se classificar

Vitória: se classifica, desde que a Espanha não perca do Japão; se isso ocorrer, haverá igualdade em pontos com os espanhóis e a vaga será definida pelos critérios de desempate (o primeiro é o saldo de gols)

Empate: torce por derrota do Japão; se isso ocorrer, haverá igualdade em pontos e a vaga será definida pelos critérios de desempate (o primeiro é o saldo de gols, que no caso da Costa Rica é muito ruim: -6)

Mesmo as seleções que já estão com a vaga assegurada, com duas vitórias nos dois primeiros confrontos, têm interesse no seu jogo, para tentar terminar o grupo na liderança e evitar, teoricamente, uma partida mais difícil no primeiro mata-mata.

