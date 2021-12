Grupo City atravessa negociação e leva brasileiro que jogava no Paraguai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bolívar, da Bolívia, atravessou a negociação que estava encaminhada com o Cerro Porteño e firmou a contratação de Francisco da Costa. O atacante brasileiro de 26 anos, ainda irá jogar a Libertadores, mas por outra equipe. Mais cedo, a reportagem informou que ele estava encaminhado com o Cerro. No entanto, o Bolívar optou por cobrir a oferta e finalizou a compra dos direitos do atleta. Os bolivianos são membros do Grupo City, responsável por clubes em vários países, como Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Entre eles o Manchester City, treinado por Pep Guardiola. Francisco teve uma ótima temporada. Pelo Clausura do Campeonato Paraguaio foram oito gols e três assistências em 16 jogos. Ele ainda deu mais quatro passes decisivos na competição. Sua equipe ficou em terceiro lugar, e ele foi o terceiro artilheiro do torneio. A boa campanha também livrou o time do rebaixamento, que no Paraguai é definido por médias. Já na Copa do Paraguai, o Sol de América foi finalista, perdendo a taça nos pênaltis para o Olimpia. Francisco fez dois gols e deu duas assistências em seis partidas. O vice-campeonato garantiu vaga na Sul-Americana. Ao todo, Francisco teve 15 participações em gol em 21 jogos. Nascido no Rio Grande do Sul, o atacante passou pelas categorias de base de Inter e Grêmio, e ganhou projeção pelo Athletico Paranaense. No Brasil ainda defendeu o Operário-PR, o Tombense, o Novo Hamburgo e o São José-RS. Além do futebol paraguaio, ele já atuou no México, onde esteve no Inter Playa de Carmen, no Venados, no Atlante e no Querétaro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.