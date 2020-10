Grêmio vence Botafogo por 3 a 1 em jogo com 'lei do ex', expulsão e golaço

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Botafogo por 3 a 1, nesta quarta (14), em duelo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo na Arena do Grêmio dá fôlego ao time gaúcho na busca por arrancada e encerra de vitórias do alvinegro. A partida ficou marcada pelos gols de jogadores com passagem pelo clube do outro lado do campo.

Houve, ainda, cartão vermelho a Diego Souza e golaço gremista depois disso. Diego Souza abriu o placar, Matheus Babi empatou e Pepê (duas vezes) fizeram os gols. Diego estava no Botafogo em 2019 e Babi foi jogador da base do Grêmio antes de ir ao Rio de Janeiro. Foram eles os representantes da 'lei do ex' em Porto Alegre.

A vitória faz o Grêmio chegar a 20 pontos. O Botafogo estaciona nos 18.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o São Paulo e o Botafogo recebe o Goiás. O jogo no Morumbi é sábado, 21h (horário de Brasília). A partida no Rio de Janeiro acontece na segunda-feira, às 20h (de Brasília).

QUEM BRILHOU: PEPÊ

Meia-atacante fazia jogo discreto até o segundo tempo. Foi quando apareceu para marcar duas vezes. O primeiro com chute potente. O segundo com agilidade e oportunismo para completar linda jogada rápida do lado direito.

QUEM FICOU DEVENDO: KEVIN

O lateral direito foi envolvido pelo Grêmio durante todo o jogo.

DIEGO SOUZA VAI DE HERÓI A VILÃO

Sim, é clichê. Mas se aplica e muito ao jogo do centroavante do Grêmio. Autor do primeiro gol, dono da assistência da segunda bola na rede e expulso minutos depois por acertar adversário sem bola. Por trás. O VAR entrou em ação e o cartão vermelho foi aplicado direto.

GRÊMIO MUDA COM VOLTA DE MAICON

Foi visível desde o primeiro minuto e a definição é que o Grêmio voltou a ser o Grêmio mais recente. Com Maicon titular, depois de ganhar ritmo nas duas rodadas anteriores, o time controlou o jogo. Pecou no ritmo, é verdade, mas ainda assim sempre esteve mais perto do gol que o adversário. Abriu o placar com direito a linha de passe dentro da área do Botafogo.

IMPROVISO E POUCA BOLA 'NO PÉ'

Sem um meia de origem -o lateral-esquerdo Guilherme Santos foi improvisado no setor-, o Botafogo apostava na saída em velocidade. Com a linha de marcação do Grêmio avançada, porém, o time alvinegro encontrou dificuldades para sair e ficava pouco com a bola no pé.

BOLA ALÇADA E OPORTUNISMO

Acuado e sem conseguir criar muitas oportunidades, o gol do Botafogo acabou saindo de uma cobrança de falta. Victor Luis lançou para a área, a bola pegou em Pedro Raul e sobrou para Babi empatar na Arena. O último gol que o xodó da torcida havia marcado tinha sido contra o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil.

PEPÊ DUAS VEZES

Na etapa final, o Grêmio começou mais agudo. Mais disposto a ser contundente -a finalizar mais. E logo com 3 minutos, conseguiu. Pepê participou de boa jogada. A expulsão obrigou o time gaúcho a recuar linhas, mas ainda deu para ampliar. Em lindo lance, a equipe superou a defesa do Botafogo e ganhou tranquilidade para resistir com desvantagem.

BOTAFOGO LANÇA MÃO DE HONDA, CÍCERO E KALOU

O Botafogo voltou para o segundo tempo com uma mudança no esquema. Com o meia Honda na vaga de Rentería, depois entrou Cícero e mais adiante Kalou. Os três experientes não conseguiram turbinar o desempenho ofensivo do time.

TUDO OU NADA

Já nos minutos finais, o técnico Bruno Lazaroni foi para o "tudo ou nada" e tirou o zagueiro Sousa para a entrada do atacante Kelvin. Recém-contratado, ele fez a estreia com a camisa alvinegra. Do lado do Grêmio, Bruno Cortez entrou na vaga de Pepê e ficou na lateral. Diogo Barbosa foi adiantado para a linha do meio-campo.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Rodrigues e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Robinho (Isaque) e Pepê (Bruno Cortez); Diego Souza Técnico: Renato Gaúcho

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, David Sousa (Kelvin) e Victor Luís; Carlos Renteria (Honda), Caio Alexandre (Kalou), Guilherme Santos (Cícero), Rhuan (Lecaros); Matheus Babi e Pedro Raul Técnico: Bruno Lazaroni

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Danilo Manis (SP) e Daniel Luiz Marques (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Matheus Henrique, Maicon, Rodrigues (GRE); Guilherme, Matheus Babi (BOT)

Cartão vermelho: Diego Souza (GRE)

Gols: Diego Souza, aos 33 minutos do primeiro tempo (GRE); Matheus Babi, aos 40 minutos do primeiro tempo (BOT); Pepê, aos 3 minutos do segundo tempo e aos 20 minutos do segundo tempo (GRE)