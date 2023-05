Grêmio vence Athletico-PR fora de casa e entra no G3 do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na tarde deste sábado (27), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.

Vitor Roque marcou para o Athletico-PR, enquanto Cuiabano e Bruno Uvini anotaram pelo Grêmio.

Com o resultado, o Athletico-PR passou para 12 pontos, ocupando a 8ª colocação. Já o Grêmio agora soma 14, assumindo temporariamente o terceiro lugar.

O Athletico-PR chegou para o confronto depois de duas derrotas seguidas, para Bragantino no Brasileirão, e para o Atlético-MG na Libertadores.

Já o Grêmio foi embalado pela vitória no Gre-Nal, que deu fim a sequência de quatro jogos sem vencer e deixou o time no meio da tabela do Brasileiro.

O Athletico-PR volta a campo na próxima quarta-feira (31), quando visita o Botafogo no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia, mas às 20h (de Brasília), pela mesma rodada e competição, o Grêmio encara o Cruzeiro fora de casa.

ATHLETICO-PR

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno Fernando; Erick, Christian, Vitor Bueno; Canobbio, Pablo e Vitor Roque.

T.: Paulo Turra

GRÊMIO

Adriel; Fabio, G. Martins, Bruno Alves, Uvini; Reinaldo, Villasanti, Mila; Cuiabano, Galdino e Vina.

T.: Renato Portaluppi.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba-PR

Público: 25.966

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Vitor Bueno, Thiago Heleno (CAP), Adriel, Reinaldo, André (GRE)

Gols: Cuiabano (30'/1ºT) (GRE), Vitor Roque (33'/1ºT) (CAP), Bruno Uvini (3'/2ºT) (GRE)