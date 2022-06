Grêmio vai atrás de novo centroavante para a Série B; Renato Kayzer é opção

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A campanha na Série B faz o Grêmio se mexer nos gabinetes. Quinto colocado e autor de nove gols em 12 jogos do campeonato, o clube gaúcho adicionou a busca por um novo centroavante como prioridade no mercado da bola. Renato Kayzer, do Fortaleza, é uma das opções da diretoria gremista para a função.

Aos 26 anos, Kayzer está no Leão do Pici desde o início desta temporada. O Grêmio tenta o empréstimo do jogador. O negócio do Grêmio com Renato Kayzer foi informado pelo site Goal.

A ideia gremista é agregar um jogador para ajudar o time a marcar mais gols. Até aqui, Diego Souza é o artilheiro da equipe na temporada e na Série B e Elkeson ainda tem encarado problemas físicos após voltar do futebol chinês.

Diego Souza tem 10 gols na temporada, cinco deles na Série B. Elkeson balançou as redes uma vez, até aqui. O camisa 9 teve diagnosticada lesão de grau dois (em escala que vai até três) e não recebeu prazo para voltar a atuar. Além deles, o elenco gremista tem os jovens Ricardinho e Kevin Tejada como opções para o ataque.

Kayzer participou de 23 jogos pelo Fortaleza em 2022, mas somente três como titular. O jogador tem três gols marcados e duas assistências, entre as cinco competições do ano.

O Grêmio também olha o mercado da bola atrás de lateral direito e meia. O clube já tem acerto com Guilherme, ex-Chapecoense, Sport e Botafogo. O meia-atacante assinou pré-contrato na reta final da temporada pelo Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos. A negociação com Lucas Leiva, livre depois de deixar a Lazio-ITA, é considerada oportunidade de mercado. Nesta sexta (17), a direção gremista apresentou nova proposta ao jogador.