Grêmio tenta confirmar liderança do grupo em partida contra o América de Cali

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Grêmio encerra sua participação na fase de grupos disposto a confirmar a melhor campanha da chave, nesta quinta (22), contra o América de Cali, às 21h30, na Arena do Grêmio.

O time tricolor lidera o Grupo E, com 10 pontos e três gols de saldo, e se garante na ponta se vencer nesta quinta. Em caso de tropeço, passa a depender do resultado de Universidad Católica x Inter --vice-líder, a equipe colorada tem oito pontos e os mesmos três gols de saldo.

Para o confronto, o destaque no Grêmio é a volta da célebre dupla de zaga Geromel e Kannemann.

Será a primeira vez que os dois titulares da posição atuarão juntos nesta edição do torneio. Nas cinco rodadas anteriores, eles enfrentaram lesões e até a Covid-19, mas desta vez estão confirmados.

Por outro lado, o time não contará com o meia-atacante Alisson, lesionado.

Já o América de Cali vai a campo com desfalques, mas deve contar com seu principal jogador, o atacante Vergara. A equipe é a terceira colocada, com cinco pontos e saldo negativo de dois gols.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Maicon; Luiz Fernando, Robinho (Jean Pyerre) e Pepê; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

AMÉRICA DE CALI

Chaux; Ureña, Marlon Torres, Segovia e Velasco; Paz, Carrascal, Sierra e Vergara; Pérez e Ramos. T.: Juan Cruz Real

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30 desta quinta

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)