Grêmio tem retorno aos treinos de volante atingido em ataque a ônibus

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Mathias Villasanti, do Grêmio, atingido no ataque ao ônibus da delegação tricolor no último sábado (26), o que ocasionou o adiamento do clássico Gre-Nal na ocasião, voltou a treinar nesta segunda-feira (28).

O paraguaio foi hospitalizado após o ocorrido com traumatismo craniano e lesões pelo corpo. Após período de observação, ele teve alta no dia seguinte.

O impacto da pedra arremessada no ônibus gremista e que atingiu Villasanti foi absorvido, em partes, por um tablet, que o marcador segurava durante o deslocamento ao estádio do Internacional. Não fosse isso, o quadro poderia ser muito pior.

O departamento médico gremista irá avaliar a condição do atleta, que pode até fazer parte da delegação para o jogo contra o Mirassol nesta terça (1º), pela Copa do Brasil.

No treinamento que marcou a volta de Villasanti, no CT Presidente Luiz Carvalho, outra novidade foi o atacante Ferreira, recuperado de dores no púbis. O atleta esteve no campo com os companheiros, mas ainda está em processo de recuperação.