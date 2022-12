Grêmio tem nova reunião e avança em negociação com Suárez

Falta pouco para o Grêmio fechar de vez as negociações com o centroavante Luis Suárez. O acordo avançou, mas ainda com a necessidade de ajustes.

O presidente Alberto Guerra destacou a dificuldade do negócio, mas admitiu que os contatos seguem. A nova conversa é considerada um ponto positivo internamente. Nos bastidores, já há otimismo por um acerto, apesar da concorrência do Cruz Azul, do México, que segundo o próprio Grêmio fez oferta duas vezes maior.

O Grêmio se compromete a pagar pouco mais de um terço do salário de Suárez. O restante viria de empresas parceiras que iriam explorar a imagem do uruguaio em ações. O advogado do jogador já participou do papo e analisará o projeto.