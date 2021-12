Grêmio sonha com anúncio de até três reforços antes do Natal

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Até aqui, o Grêmio só promoveu saídas no mercado da bola, mas tem pressa em fechar os primeiros reforços para 2022. A ideia da diretoria é anunciar contratações antes do Natal, celebrado no próximo sábado (25). Nos bastidores, o sonho da cúpula gremista é concluir mais de uma negociação. Com chance de anúncio até mesmo triplo. As prioridades estão diluídas na defesa e ataque. O Grêmio procura laterais, dois zagueiros e um atacante. A lista total de reforços pode chegar a sete, para o início da pré-temporada, em 10 de janeiro. A data estimada para os primeiros anúncios tem conexão com a urgência do clube, que procura reformulação do elenco que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas também por conta do andamento das tratativas. De acordo com a diretoria, não existe acordo já concluído. Os dirigentes afirmam, no entanto, que existem conversas em andamento. Algumas já estão avançando para a fase de "negócio encaminhado". A procura por reforços no Grêmio tem esbarrado no orçamento. O clube definiu redução da folha salarial em quase 50%, despencando de cerca de R$ 15 milhões em 2021 para faixa entre R$ 6 milhões e R$ 8 milhões ao longo do próximo ano. O Grêmio tem vasculhado o mercado atrás de jogadores que se encaixem em um perfil compatível com a Série B. A avaliação da diretoria é que o time precisa ter força e velocidade para competir mais no campeonato.

