Grêmio sofre com 'lei do ex', mas faz no fim e arranca empate contra Bahia

Gols: Everaldo (BAH), a 1 min do 2° tempo; Cuiabano (GRE), aos 49 min do 2° tempo

O resultado deixa as equipes dos Renatos (Paiva e Gaúcho) na mesma situação para a partida de volta. Só um deles avança à próxima fase do torneio.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio sofreu com a "lei do ex", mas arrancou um empate de 1 a 1 contra o Bahia nos acréscimos e deixou em pé de igualdade a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O jogo foi disputado na Fonte Nova, em Salvador.

