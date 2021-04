Grêmio perde do Del Valle em Porto Alegre e é eliminado da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio perdeu na noite desta quarta-feira (14) por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores, e se despediu da competição continental.

A equipe gaúcha já havia perdido o confronto de ida, disputado em Assunção, pelo mesmo placar.

Nesta terça, Jean Pyerre abriu o marcador ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos. A vitória parcial por 1 a 0 classificava o Grêmio. Pouco antes do intervalo, já nos acréscimos, Christian Ortiz cobrou falta no ângulo e empatou.

A expulsão de Maicon, aos 18 minutos da etapa final, atrapalhou o time tricolor, que passou a sofrer com a inferioridade numérica. Três minutos após o cartão vermelho do capitão gremista, Ortiz marcou novamente para decretar a virada e dar números finais ao jogo.

Com a eliminação na terceira fase, o Grêmio se junta a Corinthians (2011 e 2020), Chapecoense (2018) e São Paulo (2019) entre as equipes brasileiras que caíram na Libertadores ainda antes da fase de grupos.

Classificado, o Independiente Del Valle entra no Grupo A da competição, ao lado do campeão Palmeiras, do Defensa y Justicia, da Argentina, e do Universitario, do Peru.