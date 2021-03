Grêmio muda foco para rejuvenescer elenco e atender Renato com reforços

Entre os jogadores que estiveram no radar nos últimos dias estão atletas acima do limite de idade buscado. Douglas Costa, 30, e Rafael Carioca, 31, são investidas admitidas pela direção, mas que não deram certo.

Mas não será nada fácil. Com uma avaliação criteriosa na busca de reforços, o comando do clube tem esbarrado em pedidas altas, atletas vinculados e negociações que não avançaram. O mercado dificilmente oferece opções neste perfil por um preço que o controle financeiro gremista autorize pagar.

O aumento do número de atletas nesta faixa etária elevou a média de idade do grupo gremista, algo que a direção pretende reverter neste ano.

