Grêmio marca no final e vence Inter em primeiro Gre-Nal da temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Internacional usaram todos os titulares que podiam, mas quem decidiu estava no banco. Léo Chu, aos 43 minutos do segundo tempo, acertou chute de fora da área e decidiu o primeiro Gre-Nal da temporada. Além de voltar a vencer o rival na noite deste sábado (3), o time de Renato Portaluppi toma a liderança do Campeonato Brasileiro justamente das mãos do Colorado.

O Gre-Nal 430 estava marcado por gols perdidos. Praxedes e Lucas Ribeiro no Inter, Ferreira e Ricardinho no Grêmio. Até Léo Chu arriscar.

A vitória faz o Grêmio empatar em pontos com o Inter, mas a vantagem é gremista pelos critério de desempate. O time de Renato ainda tem um jogo a menos (partida atrasada com o Caxias, agendada para o próximo sábado, 10).

JOGO

O Grêmio deixou a bola com o Internacional, mas ficou em cima. A pressão na saída curta gerou boas situações (a partir da grande mobilização do trio Alisson, Pinares e Diego Souza), porém faltou pontaria ou até mais profundidade ao time de Renato. A única finalização veio aos 36 minutos do primeiro tempo (e sem tanto perigo).

A estratégia e prática do jogo criou um buraco no meio-campo, que o Inter explorou em pequenas doses e ainda assim criou problemas. A defesa conseguiu se impor, na maioria das vezes. No segundo tempo, o Grêmio teve mais presença no ataque. Ferreira criou chances, sempre fechando da ponta para o meio. Em uma delas, o chute não teve precisão.

A estratégia do Grêmio criou uma dificuldade inédita ao Internacional na temporada. Com Cuesta e Lucas Ribeiro pressionados, o passe longo gerou bons avanços pelo meio. Dourado abriu o jogo com a missão de recuar, mas não foi bem. Edenilson assumiu o papel e deu mais dinâmica. Com Mauricio e Patrick fixados à frente, o Inter sentiu falta de velocidade para chegar até o ataque. Ainda assim, a grande chance do primeiro tempo foi colorada. Praxedes parou nas mãos de Brenno, nos acréscimos. Depois do intervalo, o Inter criou outra boa chance. De maneira incomum. Lucas Ribeiro disparou da defesa até o ataque e, sem ninguém capaz de fazer o desarme, chutou à esquerda do gol do Grêmio.

GRÊMIO

Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Darlan), Pinares (Ricardinho); Alisson (Léo Chú), Ferreira (Léo Pereira) e Diego Souza (Lucas Silva). Técnico: Renato Portaluppi

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson e Praxedes (Nonato); Maurício (Caio Vidal), Yuri Alberto (Guerrero) e Patrick (Palacios). Técnico: Miguel Ángel Ramírez

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 INTERNACIONAL

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 3 de abril de 2021, sábado

Horário: 22h15 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel

Cartões amarelos: Vanderson (Grêmio)

Gols: Léo Chú, do Grêmio, aos 43 minutos do 2º tempo.