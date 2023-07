Grêmio marca no fim, bate Bahia fora e mantém vice-liderança do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Bahia na noite deste sábado (1º) por 2 a 1, na 13ª rodada do Brasileirão. Cristaldo abriu o placar para o Grêmio com apenas oito minutos de jogo. Mingotti igualou pouco depois, em um jogo bem movimentado na Fonte Nova. Suaréz também deixou dele, mas o tento foi anulado por impedimento .

O Tricolor gaúcho pressionou nos minutos finais e Gustavo Martins, nos acréscimos, conseguiu o gol da vitória.

As duas equipes voltam a se enfrentar na Fonte Nova nesta terça (4), às 20h, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Pelo Brasileiro, os dois clubes entram em campo no próximo final de semana, pela 14ª rodada. O Bahia, no sábado (8), fora de casa, enfrenta o Cuiabá e o Grêmio, em casa, diante do Botafogo, no domingo (9).

JOGO

Os times começaram o jogo em alta rotação, buscando muito o gol. Na quinta finalização do embate, ainda aos oito minutos, Cristaldo abriu o placar para os visitantes. Pouco depois, Mingotti deixou tudo igual para a equipe da casa.

A partida seguiu bem movimentada, contudo, sem tantos lances de perigo como nos primeiros minutos iniciais.

O Grêmio voltou um pouco melhor depois do intervalo, tendo mais iniciativa do confronto. A equipe até conseguiu marcar o segundo gol, porém Bitello estava em posição irregular e o tento foi invalidado. Os visitantes pressionaram até o final e foram premiados com um gol já aos 49 minutos.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1X2 GRÊMIO

Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada

Local: Arena da Fonte Nova, em Salvador (BA).

Dia e hora: 1 de julho, sábado, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Acevedo, Thaciano, Cicinho (BAH); João Pedro, Renato Gaúcho, Kanemann (GRE)

Gols: Carballo, aos 8 minutos do primeiro tempo, e Gustavo Martins, aos 49 minutos do segundo tempo, para o Grêmio; Mingotti, aos 19 minutos do primeiro tempo, para o Bahia.

BAHIA

Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan (Jhoanner Chávez); Acevedo, Rezende (Diego Rosa) e Thaciano (Lucas Mugni); Kayky (Ademir), Cauly e Vinícius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

GRÊMIO

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Gustavo Martins, Kanemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Ferreira), Cristaldo (Cuiabano) e Bitello; Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Gaúcho.