Grêmio joga cheio de desfalques contra a Universidad Católica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma pausa de seis meses, o Grêmio retoma sua campanha na Copa Libertadores, contra a Universidad Católica, cheio de desfalques.

A partida acontece nesta quarta-feira (16), às 21h30, no estádio San Carlos de Apoquindo, na região metropolitana de Santiago, no Chile.

Titulares no empate por 1 a 1 com o Fortaleza no domingo (13), pelo Brasileiro, Maicon, com uma lesão na coxa direita, e Éverton, gripado, são as principais baixas da equipe nesta véspera do confronto.

Darlan é o provável substituto do volante. Já na vaga de Éverton, o técnico Renato Gaúcho pode escalar Luiz Fernando ou Ferreira.

Renato tem ainda outros seis desfalques para a terceira rodada da fase de grupos: Victor Ferraz, Kannemann, Guilherme Guedes, Maicon, Jean Pyerre e Pepê. O meia-atacante, aliás, é baixa por suspensão e lesão. Paulo Miranda também cumprirá punição pela briga no Gre-Nal de 12 de março, pela segunda rodada do torneio continental.

Com quatro pontos, o Grêmio é o vice-líder do Grupo E, liderado pelo Inter, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols. O Universidad Católica é o último colocado e ainda não pontuou.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta, Rebolledo; Saavedra; Pinares, Aued, Lezcano, Puch; Zampedri. T.: Ariel Holan.

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, Geromel, David Braz e Bruno Cortez; Darlan, Matheus Henrique; Alisson, Isaque, Luiz Fernando (Ferreira); Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

Estádio: San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile

Horário: 21h30 desta quarta (16)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)