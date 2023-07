Grêmio faz no fim e empata com Goiás, mas deixa vice-liderança

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo truncado, Goiás e Grêmio empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (30), no estádio Hailé Pinheiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram feitos por Matheus Babi, para o Goiás, e André, pelo lado do Grêmio.

Com o empate, o Goiás chegou aos 16 pontos no Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino se manteve na 16ª colocação e tem um ponto a mais que o Bahia, primeiro time dentro do Z-4.

O Grêmio caiu da 2ª para a 4ª posição na tabela. Vale destacar que os gaúchos têm um jogo a menos que Palmeiras, Flamengo e Botafogo, clubes que estão, nesta ordem, à frente do Tricolor.

O Goiás volta a campo na quarta-feira (2), contra o Estudiantes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já o Grêmio folga no meio de semana e volta a jogar no domingo (6), quando visita o Vasco, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

Goiás e Grêmio produziram pouco no primeiro tempo. O time gaúcho foi para o intervalo com mais de 60% de posse de bola, mas não conseguiu convertê-la em chances de gol. Enquanto isso, o Esmeraldino só chegou perto em duas ocasiões, com Morelli e Anderson.

O segundo tempo foi mais agitado após o técnico Renato Gaúcho fazer duas substituições no intervalo, colocando Zinho e Ferreirinha no campo de jogo. A entrada do atacante fez os gaúchos passarem a ter mais volume no campo ofensivo, mas o time pecou muito nas definições das jogadas e viu o Goiás seguir sendo mais perigoso.

As substituições foram decisivas para o resultado da partida. O jogo vinha sendo nervoso, truncado e de poucas chances, mas as entradas de Matheus Babi, pelo lado do Goiás, e André, pelo lado do Grêmio, mudaram a partida. Primeiro, Babi colocou o Goiás na frente aos 31 minutos e depois André, aos 46', empatou a partida, impedindo a derrota gaúcha no Hailé Pinheiro.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1x1 GRÊMIO

Data: 30/07/2023 (domingo)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Bruno Santos, Bruno Melo, Morelli e Matheus Babi (GOI); Ronald e Cuiabano (GRE).

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Matheus Babi (GOI), aos 31 min do 2° tempo e André (GRE), aos 46 min do 2° tempo.

GOIÁS

Tadeu, Maguinho (Bruno Santos), Lucas Halter, Sidimar (Bruno Melo) e Sander (Hugo); Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson (Matheus Babi), Vinícius e João Magno (Allano). Técnico: Armando Evangelista.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Cuiabano, Bruno Alves, Bruno Uvini, Gustavo Martins e João Pedro (Fábio); Ronald (Zinho) (André), Villasanti, Bitello (Nathan Fernandes) e Nathan (Ferreira); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.