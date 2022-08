Grêmio faz 2 a 1 no Guarani e volta a vencer fora de casa após 100 dias

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Exatos 100 dias depois, o Grêmio voltou a ganhar um jogo fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (5), o time gaúcho fez 2 a 1 diante do Guarani em partida válida pela 22ª rodada. A atuação gremista teve altos e baixos em duelo que marcou a estreia de Lucas Leiva como titular na equipe de Roger Machado.

Os gols do jogo foram de Villasanti e Gabriel Teixeira, um em cada tempo, para o Grêmio. Nos acréscimos, João Victor marcou de cabeça para descontar em favor do Guarani.

Com o placar, o Grêmio chega a 40 pontos e pula do quarto para o segundo lugar, esperando o complemento da rodada para saber a posição definitiva. O certo é que a equipe continua no G4 e pode abrir oito pontos do quinto colocado.

O Guarani, por outro lado, chega a cinco jogos sem vitória e continua com 19 pontos, em 18º lugar na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Operário e o Guarani visita o Criciúma.

A postura gremista foi de iniciar mais à frente. Com direito a chutes de fora da área e tabelas entre Guilherme e Diego Souza. Foram quase 30 minutos de domínio completo, com direito ao gol de Villasanti e outras tentativas.

O time da casa foi criar alguma oportunidade na reta final do primeiro tempo. Sempre na bola aérea. Em um lance, Geromel bloqueou o chute. Em outro, Brenno espalmou a cobrança de falta direta. E ainda houve cabeceio de Nicolas Careca para fora.

O GOL

Villasanti voltou a marcar quase meio ano depois do gol mais recente pelo Grêmio. Em fevereiro, o paraguai balançou as redes diante do Aimoré-RS, ainda sob comando de Vagner Mancini. Naquela noite, o time gremista ganhou por 2 a 1 de virada.

A atuação gremista no segundo tempo foi muito diferente. Mais recuado, o time passou a esperar e ficou quase meia hora sem concluir a gol. Quando chegou, fez. Gabriel Teixeira recebeu de Guilherme e chutou forte de dentro da área.

Aos 40min, o jogo foi parado por conta de confusão entre jogadores do Grêmio e Guarani. Bruno Alves partiu para cima de Rodrigo Andrade e a arbitragem foi chamada pelo VAR para revisar episódio fora do lance da bola. Na checagem, o árbitro viu Rodrigo Andrade dar cabeçada em Gabriel Teixeira, mas mandou a partida seguir sem nenhuma advertência.

GUARANI

Mauricio; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Madison (Rodrigo Andrade), Yago César (Yuri Tanque), Eduardo Person (Silas) e Bruno José (Lucas Venuto); Nicolas Careca (Júlio César). T.: Mozart Santos

GRÊMIO

Brenno; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa); Villasanti, Lucas Leiva (Thiago Santos), Gabriel Teixeira, Campaz (Janderson) e Guilherme (Thaciano); Diego Souza (Elkeson). T.: Roger Machado

Estádio: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelo: Eduardo Person, Diogo Mateus (Guarani)

Gols: Villasanti, aos 19min do primeiro tempo, e Gabriel Teixeira, aos 30min do segundo tempo (Grêmio); João Victor, aos 49min do segundo tempo (Guarani)