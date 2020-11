Grêmio faz 1 a 0 no Fluminense de Odair e vence quinto jogo seguido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o quinto jogo seguido. Hoje (8), o time de Renato Gaúcho fez 1 a 0 no Fluminense, gol de Pepê, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

O resultado levou o time gaúcho ao oitavo lugar, com 30 pontos. Já o Flu parou com 32 e ocupa a quinta posição.

Foi a quinta vitória seguida do time de Renato Gaúcho. A lista já tinha dois jogos com o Juventude, pela Copa do Brasil, e os duelos com Bragantino e Athletico, pelo Brasileiro. O Flu, por sua vez, vê ruir uma invencibilidade de oito partidas.

O próximo jogo do Grêmio será contra o Cuiabá, quarta-feira (11), pela Copa do Brasil. Já o Fluminense só atuará no sábado (14), contra o Palmeiras, pelo Brasileiro.

FOI BEM: PAULO VICTOR

Quando o Fluminense tentou crescer, no primeiro tempo, Paulo Victor evitou o empate com ao menos duas defesas difíceis.

FOI MAL: GANSO

No segundo tempo, atrás no placar, Odair Hellmann optou pela entrada de Paulo Henrique Ganso. O meia, porém, pouco contribuiu, errou passes e teve uma jornada bem abaixo do que pode mostrar.

CHURÍN ESTREIA COMO TITULAR E DÁ ASSISTÊNCIA

Diego Churín recebeu sua primeira chance como titular e não decepcionou. O argentino por pouco não marcou de cabeça no primeiro tempo, participou de vários lances de retomada e deu assistência para Pepê no primeiro gol do jogo. No intervalo, brincou e "cobrou" o colega. "Consegui fazer uma boa jogada e fico feliz que o Pepê tenha feito o gol. Agora vou esperar que ele dê um gol para mim", disse abrindo um largo sorriso. O gol, porém, não aconteceu.

RENATO x ODAIR

Os destinos de Renato Gaúcho e Odair Hellmann parecem diferentes. Enquanto o Flu tenta antecipar a renovação do treinador, o Grêmio vê seu comandante — o mais longevo do país — deixar de ser unanimidade para 2021. Em campo, porém, o time gaúcho foi superior e construiu, com segurança, a vitória.

O JOGO DO FLU

O Fluminense teve uma atuação consistente. O time de Odair Hellmann ocupou bem os espaços, principalmente no meio-campo, contou com boas participações de Dodi e Hudson na manutenção da posse de bola, mas sofreu pela fraca participação dos jogadores de lado. Defensivamente, a equipe carioca cometeu uma falha e foi penalizado por isso. Igor Julião errou a linha de defensiva e deu condições para Pepê marcar. No segundo tempo, quando precisava pressionar para empatar, o Fluminense se mostrou insuficiente.

O JOGO DO GRÊMIO

O Grêmio adotou seu estilo. Trocou passes, manteve posse de bola, insistiu em infiltrar na área do rival. Foi assim que o gol saiu. Churín conseguiu espaço às costas de Luccas Claro e cruzou para Pepê marcar. Depois disso, o time de Renato Gaúcho tratou de administrar a vantagem e contou com boas defesas de Paulo Victor para manter o placar. No contra-ataque, o time de Porto Alegre ainda esteve perto de ampliar a vantagem com Ferreira, que perdeu duas oportunidades.

OREJUELA CONVOCADO

O lateral gremista Orejuela foi convocado pelo técnico Carlos Queiroz, da seleção colombiana. O jogador participará dos jogos contra Uruguai e Equador, pelas Eliminatórias da próxima Copa do Mundo. Por isso, desfalcará o Tricolor contra Cuiabá (Copa do Brasil) e Ceará (Brasileiro).

FLUMINENSE

Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino e Danilo Barcelos; Hudson (Lucca), Dodi, Michel Araújo (Ganso), Caio Paulista (Marcos Paulo) e Wellington Silva (Luiz Henrique); Fred (Felippe Cardoso). Técnico: Odair Hellmann

GRÊMIO

Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Diogo Barbosa; Darlan (Paulo Miranda), Matheus Henrique e Jean Pyerre (Isaque); Luiz Fernando (Thaciano), Pepê (Everton) e Diego Churín (Ferreira). Técnico: Renato Gaúcho

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Edina Alves Batista

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Márcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Ganso (FLU)

Gols: Pepê, do Grêmio, aos 27 minutos do primeiro tempo