Grêmio encaminha negociação e prepara anúncio de retorno de Luan

Luan está com 30 anos e passará por uma preparação especial para voltar a jogar, pois ainda não atuou em 2023 e estava afastado do grupo corintiano.

No Grêmio, o jogador assinará até o fim do ano, com salário abaixo da média do elenco e cláusulas de produtividade. O vínculo carregará ampliação por mais tempo dependendo de objetivos alcançados por ele.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio encaminhou acordo com Luan. O anúncio da volta do meia-atacante ao timer tricolor deve ocorrer até nesta terça-feira (24).

