Grêmio encaminha contratação de Vina, que se despede do Ceará

A chegada dele é reflexo da dificuldade do time gaúcho em fechar com Michael, do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Com 31 anos, ele disputou 55 jogos, com 12 gols e cinco assistências na temporada passada.

A negociação ocorre por empréstimo com prazo de um ano. O clube tricolor pagará o salário do jogador quase integralmente.

A contratação é um pedido do técnico Renato Gaúcho. Vina é desejo antigo do clube de Porto Alegre.

