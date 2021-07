Grêmio encaminha acerto para volta de Felipão após seis anos

Desde que saiu do Grêmio em maio de 2015, Felipão passou pelo Guangzhou Evergrande, da China, Palmeiras e Cruzeiro. Em São Paulo, foi campeão brasileiro e, em Minas Gerais, saiu em janeiro de 2021 sem conquistas, com o time na Série B.

Scolari chega para assumir a vaga deixada por Tiago Nunes, demitido no domingo (4) após a quinta derrota no Brasileiro. O nome de Felipão foi o primeiro cogitado internamente, mas ao longo das primeiras horas encontrou resistência pelo histórico recente de trabalhos.

O nome de Felipão rendeu debate interno, mas acabou virando consenso pelo perfil de liderança e experiência. A diretoria entende que o momento do time, que é lanterna do Campeonato Brasileiro, exige um nome de peso.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Felipe Scolari está muito perto de voltar ao Grêmio. Nesta quarta-feira (7), o clube gaúcho avançou em detalhes com o treinador, que deve ser anunciado em breve e tem estreia prevista para o Gre-Nal de sábado (10), na Arena do Grêmio.

