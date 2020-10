Grêmio empata no último lance jogo com gol contra, dois pênaltis e expulsão

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio entrou em campo classificado, mas a última partida da fase de grupos da Copa Libertadores 2020 na noite desta quinta-feira (22), Arena do Grêmio foi agitada. Em noite de atuação fraca, o time de Renato Gaúcho arrancou empate com América de Cali no apagar das luzes: 1 a 1. O duelo foi marcado por dois pênaltis em favor dos brasileiros, gol contra de Kannemann e expulsão do próprio argentino.

A equipe de Renato termina o grupo E com 11 pontos, líder e garantido no pote A do sorteio de sexta-feira, na Vila Belmiro.

Meia-atacante do América de Cali, oferecido aos clubes gaúchos nas últimas semanas, Duván Vergara pressionou a defesa do Grêmio. Maicon levou cartão logo nos primeiro minutos. Com velocidade, distribuiu bons dribles e passes. Foi dele, Vergara, o cruzamento que terminou em gol contra de Walter Kannemann.

Já Robinho produziu muito pouco com bola rolando. Na hora do pênalti, teve a chance de melhorar a atuação e a passagem por Porto Alegre, até aqui. Não conseguiu. Cobrou fraco, rasteiro. Sem grandes dificuldades para defesa de Graterol.

O zagueiro Kannemann cortou cruzamento errado, marcou gol contra e no final fez ainda pior. Se envolveu em confusão com Cabrera e foi expulso pelo segundo cartão amarelo.

Sem Alisson, Renato Gaúcho escalou Orejuela à frente. No meio-campo. A estratégia virou água. O lado direito não conseguiu ser explorado e nem controlar Vergara. A aposta frustrada ainda encontrou time sem criatividade como acompanhamento para um prato sem gosto.

Se não criar já era ruim, o Grêmio viu o jogo piorar quando o time colombiano se mostrou mais ciente de si no duelo. Objetivo, o América de Cali assustou antes. Assustou mais. E marcou.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Juiz: Fernando Rapallini (ARG)

Cartões amarelos: Maicon, Kannemann, Lucas Silva, Thaciano (GRE); Segovia, Arrieta, Velasco, Vergara (CAL)

Cartão vermelho: Kannemann (GRE)

Gols: Kannemann, aos 7 min do 2º tempo (contra); Diego Souza, aos 53 min do 2º tempo

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Isaque), Maicon (Everton), Orejuela (Luiz Fernando), Robinho (Thaciano) e Pepê (Ferreira); Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

AMÉRICA DE CALI

Graterol; Arrieta, Marlon Torres, Segovia e Edwin Velasco; Luis Paz, Carrascal e Carlos Sierra (Jaramillo); Moreno (Cabrera), Vergara e Juan David Pérez (Arias). T.: Juan Cruz Real