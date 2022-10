Grêmio empata com Bahia e deixa escapar chance de garantir acesso à Série A

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida que poderia confirmar o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de uma das duas equipes, Grêmio e Bahia empatam por 1 a 1 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O time baiano foi quem abriu o placar no primeiro tempo, mas os donos da casa igualaram o marcador com gol de Thiago Santos no fim do segundo tempo.

Com isso, ambos os clubes dependem dos resultados da 36ª rodada da Série B para garantir o retorno a elite do futebol nacional. O Grêmio continua na vice-liderança da Série B, agora com 58 pontos. Enquanto o Bahia se mantém em terceiro com 57.

O time gaúcho iniciou a partida em alta intensidade e criou chances para abrir o placar. Diego Souza arriscou de bicicleta e a bola passou perto. Thaciano foi o dono da melhor chance do jogo, mas bateu torto. Biel teve espaço duas vezes para finalizar de fora da área, mas também não acertou.

O Bahia equilibrou a disputa aos poucos. Conseguiu aumentar a bola e, na única oportunidade que teve, balançou a rede. Jacaré mandou a bola para área, o goleiro Gabriel Grando deu rebote e Mugni abriu o placar aos 48 minutos.

Com a vantagem de 1 a 0 construída na etapa inicial, o Bahia voltou melhor do intervalo. A equipe treinada por Eduardo Barroca marcava bem, não dava espaços para o Grêmio, e criou boas oportunidades de matar o jogo, com Jacaré, Luiz Otávio e Patrick, mas a bola não entrou.

O Grêmio, por sua vez, demonstrou bastante nervosismo, jogava mal, mas chegou ao empate em um lance isolado. Guilherme fez boa jogada pela ponta esquerda e cruzou, Luiz Henrique escorregou e Thiago Santos aproveitou para cabecear livre e deixar tudo igual na Arena.

Há três rodadas para o fim da Série B, as duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana para jogos da 36ª rodada da Série B. O Bahia recebe o Vila Nova no sábado (22), às 16h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. No domingo, às 16h, o Grêmio visita o Náutico, nos Aflitos (PE).

GRÊMIO

Gabriel Grando; Edilson (Leonardo), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitelo (Elkeson), Thaciano (Guilherme Augusto), Lucas Leiva (Thiago Santos) e Gabriel Teixeira; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho.

BAHIA

Mateus Claus; Luiz Henrique, André Dominique (Marcinho), Luiz Otavio e Ignacio; Mugni (Miqueias), De Lucca, Jacaré, Daniel (Rezende) e Caio (Rai); Ricardo Goulart (Matheus Davó). T.: Eduardo Barroca.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Hora: Às 16h, deste domingo (16)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

Cartão amarelo: Edilson (Grêmio); Caio Vidal e Daniel (Bahia)

Gols: Lucas Mugni, do Bahia, aos 48 do primeiro tempo, e Thiago Santos, do Grêmio, aos 38 minutos do segundo tempo