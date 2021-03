Grêmio e Renato avançam em renovação, e técnico já pensa em reforços

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Renato Portaluppi avançaram nas conversas para renovação de contrato até dezembro. Mesmo em meio às finais da Copa do Brasil, o futuro do treinador foi assunto interno, e, nos bastidores, existe otimismo na conclusão das tratativas nos próximos dias.

Publicamente, clube e técnico desconversam. As duas partes, no entanto, já trabalham com uma lista de reforços para a temporada. O próprio Renato citou a busca por nomes.

A permanência dele tem dividido o noticiário do Grêmio em dois: de um lado, a final da Copa do Brasil com o Palmeiras; de outro, o futuro do treinador.

Na terça-feira da semana passada (22), Renato Gaúcho se reuniu com Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, e Carlos Amodeo, CEO do clube gaúcho, no CT gremista.

"Eu nem comento isso. O único comentário que vou fazer é que troco ideias com o presidente do clube", disse Renato ao ser perguntado sobre a decisão de ficar ou não no Grêmio.

"Essa semana o pessoal afirmou que eu tinha acerto com o Atlético-MG. As pessoas acordam, estão com problemas, pegam o canhão, que é o microfone, e falam. Não vejo ninguém pedir desculpa, dizer que errou. O cara vai lá, afirma e nem sabe o que está falando", emendou.

"Eu até queria responder essa pergunta, mas agora o mais importante é o título da Copa do Brasil. O contrato, a renovação, não é o mais importante. Esse papo eu vou ter com o presidente mais à frente", completou.

Mais adiante, na mesma entrevista coletiva pós-jogo com Palmeiras, pela decisão da Copa do Brasil, o próprio Renato avançou sobre o futuro. Foi quando falou sobre o time criar chances ou não nos jogos recentes.

"O Grêmio cria bastante. Nós temos um problema, já falei ao presidente. Por isso, nessa troca de ideias, a gente precisa buscar jogadores que saibam fazer gols. Temos pouquíssimos jogadores que sabem fazer gols. Se tiver de contratar, tem que contratar jogadores que, próximo ou dentro da área, saibam fazer gols", comentou.

O Grêmio acelerou as conversas com Renato por conta do calendário. A ideia inicial das partes era tratar da renovação somente depois da segunda partida com o Palmeiras, mas não deu.

Caso o time gaúcho não vença a Copa do Brasil, terá de jogar a fase preliminar da Copa Libertadores na semana seguinte ao jogo no Allianz Parque.