Grêmio e Inter estudam fazer proposta para tirar Bruno Henrique do Flamengo

Na noite de ontem, a demissão do técnico Jorge Sampaoli foi confirmada. Tite é o mais cotado para assumir o comando do time.

O Alviverde deve se movimentar mais no mercado da bola para 2024, com ao menos três reforços importantes.

Eduardo Coudet costuma montar o time com Alan Patrick mais avançado atualmente, mas poderia rever a movimentação caso tivesse um jogador com essas características para utilizar.

O treinador deu aval e gostaria da chegada do atacante para reforçar o sistema ofensivo gremista. O próprio treinador já confirmou publicamente interesse no atleta.

Renato Gaúcho é apreciador das qualidades de Bruno Henrique, com quem trabalhou no próprio Flamengo.

Os times de Porto Alegre, segundo apurou o UOL, respeitam a negociação dele com o clube que defende atualmente e só vão partir para proposta caso as tratativas tenham se encerrado, ou o jogador sinalize que gostaria de sair.

PORTO ALEGRE/RS - Grêmio e Internacional estudam fazer proposta pelo atacante Bruno Henrique, cujo contrato com o Flamengo acaba no fim do ano. A dupla gaúcha observa o desfecho da negociação de renovação e esperam uma brecha para tentar a contratação do jogador de 32 anos.

