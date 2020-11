Grêmio e Bragantino encerram última rodada do primeiro turno do Nacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grêmio e Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h, na Arena do Grêmio, na partida de encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

A equipe gaúcha aparece na parte intermediária da classificação, com 24 pontos, e quer a vitória para se aproximar da zona de acesso para a pré-Libertadores.

Já o time paulista ocupa o 17º lugar, com 19 pontos, e busca ao menos um empate a fim de deixar a zona de rebaixamento.

Para o confronto, a tendência é que o clube tricolor poupe os titulares, de olho no jogo de volta contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

Assim, o técnico Renato Gaúcho deve manter apenas o volante Lucas Silva. Outro destaque é a provável estreia do atacante Diego Churín.

No Red Bull Bragantino, o técnico Maurício Barbieri terá um desfalque em relação ao time que atuou na derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, pela Copa do Brasil: o atacante Bruno Tubarão, que foi diagnosticado com Covid-19.

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Bruno Cortez; Lucas Silva e Darlan; Luiz Fernando, Robinho e Everton; Diego Churín. T.: Renato Gaúcho

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Raul, Leo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Cuello e Ytalo. T.: Maurício Barbieri

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 20h desta segunda-feira

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)