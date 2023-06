Grêmio dá show, assume a segunda posição e afunda Coritiba na lanterna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio fez um grande jogo e atropelou o Coritiba por 5 a 1 neste domingo (25), na Arena, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Cristaldo, Villasanti, Bitello, Suárez e André fizeram os gols do Grêmio. Alef Manga marcou o gol do Coritiba.

Com a vitória, o Grêmio é vice líder do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, sete atrás do líder Botafogo. O próximo compromisso do tricolor gaúcho é visitar o Bahia, no sábado (1). Já o Coxa segue amargando a lanterna, com apenas 4 pontos somados. Na segunda-feira que vem (3), o Coritiba vai tentar a recuperação contra o Goiás, fora de casa.

O começo de jogo foi bem equilibrado, com as equipes se estudando e uma chegada perigosa para cada lado. O Coritiba foi para cima do Grêmio na Arena e deu trabalho para Gabriel Grando, que fez boas defesas em chegadas perigosas do Coxa.

O Grêmio abriu o placar com gol de pênalti de Cristaldo, após desvio com o braço de Natanael em chute de Reinaldo. O VAR chamou e recomendou a marcação da penalidade.

Alef Manga empatou para o Coritiba no final do primeiro tempo, em jogada individual, finalizada com um belo chute colocado no cantinho de Gabriel Grando.

O Grêmio voltou à frente do placar aos 2 minutos do segundo tempo, em mais uma assistência de Luisito Suárez na temporada. Dessa vez, o uruguaio serviu Villasanti que só empurrou para a rede.

Bitello ampliou para o tricolor em jogada ensaiada no escanteio. O camisa 39 recebeu na entrada da área e pegou de primeira, no cantinho.

Suárez deixou o dele, o quarto do Grêmio. Em jogada rápida de Reinaldo, Suárez recebeu na área e finalizou com a conhecida precisão.

André, que entrou na vaga do Pistolero, fechou a conta na Arena do Grêmio. Em jogada pela esquerda, tentou o cruzamento, o balanço enganou o goleiro e a bola morreu no fundo do gol.

Gols e destaques

Luisito Suárez já começou tentando uma caneta em Kuscevic, que fez a falta para não levar o drible do uruguaio. Em duelo dos goleiros 'Gabriéis', o do Grêmio fez a primeira boa intervenção do jogo, em boa jogada e finalização de Marcelino Moreno. Na primeira chegada do Grêmio, Vina recebeu dentro da área e chutou, a zaga amorteceu e goleiro pegou.

O Coritiba chegou mais uma vez com perigo, com Natanael duas vezes, Gabriel Grando fez ótimas defesas consecutivas. Escaneio cobrado pelo Grêmio, Bruno Uvini cabeceou forte e Gabriel fez excelente defesa, tocando e mandando a bola no travessão. Na sequência, Vina perdeu.

Reinaldo pegou sobra e chutou forte. Natanael desviou, mas com o braço. O VAR chamou João Vitor Gobi, que apontou a cal e deu o cartão ao lateral. Cristaldo pegou a bola e acertou uma pancada, no canto direito do goleiro e abriu o placar.

Com a marca de Alef Manga. Recebeu, carregou e chapou no canto com muita categoria para empatar o jogo. Boa chance de Suárez, tentou a cavadinha cara a cara com Gabriel, que defendeu. Vina pegou a sobra, a zaga travou e mandou para escanteio.

Não deu nem tempo de aquecer na volta do intervalo. Suárez serviu para Villasanti empurrar para o gol e recolocar o tricolor em vantagem.

No terceiro do Grêmio, Bitello recebeu e pegou de primeira, acertou o cantinho de Gabriel e ampliou o placar. Mais uma boa jogada do Grêmio, Bitello serviu Vina que, de frente para o crime, mandou para fora.

Reinaldo bateu falta rapidamente, serviu Suárez, que bateu no canto e fez a vitória virar goleada na Arena. Na trave! Alef Manga acionou Rodrigo Pinho, que girou em Bruno Alves e mandou o chute no poste de Gabriel Grando.

André recebeu na esquerda, arrancou e tentou o cruzamento. Nathan não toca na bola, mas mata o goleiro e ajuda o companheiro a marcar o quinto do Grêmio.

Bruno Gomes acertou o cotovelo no rosto de André. O VAR chamou o árbitro para revisão do lance e João Vitor Gobi expulsou o jogador do Coxa.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 5X1CORITIBA

CAMPEONATO BRASILEIRO 2023

Data e horário: domingo, 25 de junho de 2023, às 16h (de Brasília)

Motivo: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Árbitro: Joao Vitor Gobi

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luanderson Lima dos Santos

Cartões amarelos: Carballo, Reinaldo (GRE); Natanael, Andrey, Bruno Gomes, Alef Manga (CFC)

Cartões vermelhos: Bruno Gomes (CFC)

Gols: Cristaldo, Villasanti, Bitello, Suárez e André; Alef Manga (CFC) (GRE)

GRÊMIO

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Kannemann, Reinaldo (Cuiabano); Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo (Nathan), Vina (Bruno Alves); Luis Suárez (André)

CORITIBA

Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic, Bruno Viana; Natanael, Andrey (Matheus Bianqui), Bruno Gomes, Marcelino Moreno (Boschilia), Jamerson; Alef Manga, Zé Roberto (Rodrigo Pinho)