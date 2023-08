Grêmio da Amazônia vence ABF-RS por 9 a 3 e se reabilita na Taça Brasil de Futsal

Manaus/AM - Uma goleada para curar a ressaca. Após perder para o representante do Maranhão na estreia por 5 a 1, o Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab atropelou a equipe da Associação Brasil Futsal-RS por 9 a 3, na noite da última segunda-feira (28/08), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A da Taça Brasil de Futsal Adulto Masculino da Primeira Divisão 2023.

O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Futsal (CBFs), com suporte local da Federação Amazonense de Futsal (FAFs), e apoio do Governo do Amazonas (Sedel) e Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte).

O tricolor de Manaus aproveitou o fator casa para fazer um jogo seguro e somar os três primeiros pontos no campeonato que dá duas vagas na Divisão Especial de 2024. Magno (3), Caíque (2), Alexsander, Mário Rubson, Fernando e Esquerdinha anotaram os gols dos amazonenses. Os gaúchos, que sentiram o calor escaldante de Manaus, descontaram com Endrigo (2) e Natã Clei.

Confira os resultados e a tabela da Taça Brasil (observação: partidas no horário de Manaus):

Resultados da primeira rodada

Associação Brasil Futsal-RS 1×1 AADBRAS/BRB Brasília-DF (Grupo A)

Campo Largo Futsal-PI 8×3 AAEP/Bodoquena-MS (Grupo B)

Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab-AM 1×5 Balsas Futsal-MA (Grupo A)

Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4×1 Independente-RR (Grupo B)

Resultados da segunda rodada – 28/08 (segunda-feira)

18h – Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab-AM 9×3 Associação Brasil Futsal-RS (Grupo A)

Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4×2 AAEP/Bodoquena-MS (Grupo B)

Terceira rodada – 29/08 (terça-feira)

18h – AADBRAS/BRB Brasília-DF x Balsas Futsal-MA (Grupo A)

19h45 – AAEP/Bodoquena-MS x Independente-RR (Grupo B)

Quarta rodada – 30/08 (quarta-feira)

18h – Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab-AM x AADBRAS/BRB Brasília-DF (Grupo A)

19h45 – Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM x Campo Largo Futsal-PI (Grupo B)

Quinta rodada – 31/08 (quinta-feira)

18h – Campo Largo Futsal-PI x Independente-RR (Grupo B)

19h45 – Associação Brasil Futsal-RS x Balsas Futsal-MA (Grupo A)

Semifinal – 01/09 (sexta-feira)

16h45 – 1° do Grupo A x 2° do Grupo B

18h30 – 1° do Grupo B x 2° do Grupo A

Final – 02/09 (sábado)

10h – Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2

Com informações da assessoria