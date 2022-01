Grêmio chega a 13 saídas após o rebaixamento e avança em reformulação

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O acerto encaminhado para empréstimo de Jean Pyerre ao Giresunspor, da Turquia, praticamente termina a lista de jogadores fora dos planos do Grêmio e que precisavam definir o futuro.

Em pouco mais de um mês, o clube gaúcho liberou 13 jogadores que fizeram parte do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O número de saídas sobe para 17 se somados jogadores que voltaram de empréstimo e não permaneceram.

A ida de Jean Pyerre ao futebol turco encerra uma novela que teve negociação com o Alavés, da Espanha, e também Athletico-PR. Por fim, houve acordo pelo empréstimo do meia-atacante por 15 meses. Com opção de compra de 50% dos direitos econômicos.

O número elevado de saídas faz sentido pelo discurso da diretoria, que planeja reduzir a folha salarial em quase 50%. Antes mesmo do fim do Brasileiro, as liberações começaram.

O primeiro a sair foi Victor Ferraz, que pediu antecipação do fim do vínculo. Em dezembro, Léo Pereira e Luiz Fernando foram liberados para voltar a Oeste e Botafogo. Pereira, recentemente, encaminhou acerto com o Atlético-GO.

Dias depois, foi a vez de o Grêmio comunicar as saídas de Rafinha e Bruno Cortez, em fim de contrato. Rafinha já foi apresentado como reforço do São Paulo, mas Cortez ainda negocia com novo clube.

O lateral direito Vanderson também deixou Porto Alegre, para assinar com o Monaco. O zagueiro Ruan, que teve venda acertada na metade do ano, igualmente se despediu na virada do ano. Ele atualmente joga pelo Sassuolo, da Itália.

A lista também tem Darlan e Paulo Miranda, emprestados ao Juventude. Everton Cardoso, cedido ao Cuiabá, e Miguel Borja, que fechou com o Junior Barranquilla, da Colômbia, após empréstimo ao Grêmio por parte do Palmeiras.

Nas saídas de Alisson, Darlan, Paulo Miranda e Everton Cardoso, o Grêmio fez acordo e pagará parte dos salários ao longo de 2022.

Nos próximos dias, o clube gaúcho deve definir o futuro de Phelipe Megiolaro, goleiro que voltou do Dallas FC, dos Estados Unidos, e está fora dos planos.

*

Confira a lista de saídas do Grêmio:

Rafinha (não renovou e fechou com o São Paulo)

Vanderson (vendido ao Monaco)

Ruan (vendido ao Sassuolo)

Bruno Cortez (não renovou e está sem clube)

Victor Ferraz (antecipou fim do contrato e sem clube)

Darlan (emprestado ao Juventude)

Paulo Miranda (emprestado ao Juventude)

Alisson (rescindiu e assinou com São Paulo)

Léo Pereira (não renovou, voltou ao Oeste e está acertando com Atlético-GO)

Luiz Fernando (voltou ao Botafogo após empréstimo)

Jean Pyerre (emprestado ao Giresunspor-TUR)

Miguel Borja (negociado pelo Palmeiras com o Junior Barranquilla-COL)

Juninho Capixaba (voltou de empréstimo ao Bahia e foi cedido ao Fortaleza)

Isaque (voltou de empréstimo ao América-MG e foi cedido ao Vasco)

Da Silva (fim de contrato)