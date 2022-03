Grêmio cai para o Mirassol e é eliminado da Copa do Brasil na primeira fase

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio está fora da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (1º), o time gaúcho perdeu por 3 a 2 para o Mirassol, em um jogo emocionante com duas viradas, disputado em Mirassol, pela primeira fase da competição. Os gols do clube paulista foram de Fabinho, Camilo e Fabrício Daniel. O clube tricolor marcou com Diego Souza e Bruno Alves.

O Mirassol saiu na frente, o Grêmio empatou e virou ainda no primeiro tempo, mas antes do fim da primeira etapa levou o empate. No começo do segundo tempo, o time de São Paulo marcou novamente e, mesmo com a expulsão de Camilo, garantiu o avanço.

O Mirassol, agora, terá pela frente o Azuriz-PR, que eliminou o Botafogo-SP, na segunda fase da competição.

Antes, ambos voltam aos Estaduais. O Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, sábado (5), pelo Gaúcho. O Mirassol encara o São Bernardo, domingo (6), pelo Paulista.

O JOGO

O Mirassol abriu o placar com Camilo, aos cinco minutos do primeiro tempo. O Grêmio empatou aos 18 minutos com Diego Souza e virou aos 22 minutos da etapa inicial com Bruno Alves. Antes do apito final, porém, Fabrício Daniel deu números iguais ao placar: 2 a 2. No segundo começo do segundo tempo, aos oito minutos, Fabinho virou a partida novamente, agora para o Mirassol.

Pouco mais de uma hora antes do jogo, uma forte chuva caiu em Mirassol. A água acumulada no gramado chegou a ameaçar a realização da partida. Mas o clima melhorou e o jogo foi disputado normalmente, ainda que com campo bastante molhado.

No segundo tempo de partida, o Grêmio partia para um contra-ataque, quando Neto Moura, do Mirassol, teve um choque com o árbitro Ramon Abatti Abel. O juiz caiu no gramado e precisou de atendimento logo em seguida. Depois de alguns minutos de paralisação, o árbitro conseguiu seguir no jogo.

Estádio: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Auxiliares: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu

Cartões amarelos: Luís Oyama, Fabrício Daniel (MIR); Janderson, Geromel (GRE);

Cartões vermelhos: Camilo (MIR)

Gols: Camilo (MIR), aos 5min do 1º tempo; Diego Souza (GRE), aos 18min do 1º tempo; Bruno Alves (GRE), aos 22min do 1º tempo; Fabrício Daniel (MIR), aos 29min do 1º tempo; Fabinho (MIR), aos 8min do 2 tempo

MIRASSOL

Darley; Rodrigo, Thalisson, Lucão e Pará; Neto Moura, Luís Oyama e Camilo; Fabrício Daniel (Ednei), Zeca (Rafael Silva) e Negueba (Fabinho). T.: Eduardo Baptista

GRÊMIO

Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Geromel e Nicolas; Thiago Santos (Lucas Silva), Bitello (Churín) e Gabriel Silva (Benítez); Janderson (Campaz), Rildo (Elias) e Diego Souza. T.: Roger Machado