Grêmio bate a Ponte com golaço de bicicleta de Diego Souza e encosta no líder

Gols: Diego Souza (GRE), aos 9 minutos, e Campaz (GRE), aos 23 minutos do primeiro tempo; Wallisson (PON), aos 13 minutos do segundo tempo

O placar deixou a equipe de Roger Machado com 36 pontos, em segundo graças às derrotas neste mesmo dia de Vasco e Bahia para Vila Nova e Cruzeiro, respectivamente, ambas por 1 a 0. A equipe de Campinas, ainda com 22 pontos, está na 14ª posição.

A equipe da casa, que teve a estreia de Lucas Leiva na partida, abriu o marcador com um golaço de bicicleta de Diego Souza, aos nove minutos do primeiro tempo. Já aos 23, Campaz ampliou. Na etapa final, Wallisson descontou para os visitantes.

PORTO ALEGRE/RS - O Grêmio é agora vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (23), o time gaúcho fez 2 a 1 na Ponte Preta, na Arena, pela 20ª rodada da competição, e contou com tropeços de Bahia e Vasco para subir na tabela.

