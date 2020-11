Grêmio bate Ceará com 1º gol de Churín e chega a sete vitórias seguidas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio dominou o Ceará e fez 4 a 2 em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação gremista decidiu a partida ainda no primeiro tempo, com pressão e meio-campo liderado por Jean Pyerre.

Na etapa final, ainda teve espaço para Diego Churín marcar o primeiro gol desde que chegou a Porto Alegre. Jean Pyerre, Pepê e Diego Souza também marcaram para o Grêmio. Kelvyn descontou para o Ceará quando ainda estava 2 a 0. E nos acréscimos, Tiago P. cabeceou para fechar o escore.

O resultado faz o Grêmio chegar a 33 pontos em 20 jogos — a partida atrasada com o Goiás, válida pela sexta rodada, acontece dia 30.

O Ceará, por outro lado, continua com 24 pontos.

A equipe gremista chega a sete vitórias consecutivas, somando também a Copa do Brasil: Athletico-PR, Juventude (duas vezes), Red Bull Bragantino, Juventude, Fluminense, Cuiabá e agora Ceará.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Corinthians e o Ceará recebe o Atlético-MG. Antes, porém, tem Copa do Brasil. O time de Renato duela com o Cuiabá em Porto Alegre podendo até empatar para ir à semifinal. A equipe de Guto Ferreira joga com o Palmeiras, em Fortaleza, depois de levar 3 a 0 em São Paulo.

QUEM FOI BEM: JEAN PYERRE

Meia-atacante de novo distribuiu passes, ajudou a dar profundidade ao time e mais técnica ao setor ofensivo. Além do gol de falta, foi participativo em quase todas as chances.

QUEM DECEPCIONOU: PRASS E ZAGA

O Grêmio pressionou, mas a defesa do Ceará não foi bem. Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago P., e Bruno Pacheco foram envolvidos facilmente e perderam diversas duelos.

PAULO MIRANDA SENTE LESÃO

Renato Gaúcho bem que planejou preservar zagueiros (Geromel e David Braz), mas não conseguiu segurar os dois. Com 10 minutos, Paulo Miranda sentiu problema muscular e precisou ser substituído. Por... David Braz.

CHURÍN FAZ GOL COM 10 SEGUNDOS EM CAMPO

O argentino entrou no lugar de Diego Souza aos 24 minutos do segundo tempo. Com míseros 10 segundos em campo, Churín subiu sozinho e cabeceou para o chão. À queima roupa de Prass.

GRÊMIO SUFOCA O CEARÁ

A escalação com meio-campo leve fez o Grêmio jogar dentro do Ceará desde o início. O gol de falta de Jean Pyerre injetou ainda mais confiança ao time da casa, que tirou espaços e chegou a ter 70% de posse de bola e finalizou 10 vezes ao gol. Outras duas conclusões entraram — com Pepê e Diego Souza.

CEARÁ CONTA COM O ACASO

O time de Guto Ferreira não conseguiu sair da pressão gremista. Só chegou perto de Vanderlei em lances muito pontuais. E o gol de Kelvyn teve grande dose de acaso: a bola desviou no meio do caminho e liquidou o goleiro do Grêmio.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda (David Braz), Rodrigues e Diogo Barbosa; Darlan (Lucas Silva), Matheus Henrique (Thaciano), Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê (Everton); Diego Souza (Diego Churín) Técnico: Renato Gaúcho

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Pedro Naressi), Ricardinho (Charles), Fernando Sobral, Kelvyn (Wescley); Mateus Gonçalves (Vitor Jacaré) e Cléber (Felipe Vizeu) Técnico: Guto Ferreira

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Sidmar dos Santos Meurer (ambos do PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: David Braz (GRE); Pedro (CEA)

Gols: Jean Pyerre, aos 19 minutos do primeiro tempo; Pepê, aos 33 minutos do primeiro tempo; Diego Souza, aos 39 minutos do primeiro tempo; Diego Churín, aos 24 minutos do segundo tempo (GRE); Kelvyn, aos 36 minutos do primeiro tempo; Tiago Pagnussat, aos 46 minutos do segundo tempo (CEA)