Grêmio aproveita lambança, bate Cruzeiro e vai às quartas da Copa do Brasil

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (31), o time gaúcho venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, graças a uma trapalhada de Lucas Oliveira.

O zagueiro do time mineiro sequer estava pressionado e foi dar um passe de saída de bola, porém errou colocando nos pés de Luis Suárez. O uruguaio rolou para Villasanti fazer o gol do jogo.

A classificação aconteceu combinada com empate no jogo de ida. O rival das quartas de final será conhecido em sorteio.

O próximo jogo do Cruzeiro será o clássico contra o Atlético-MG, no sábado, pelo Brasileirão.

O Grêmio volta a campo no domingo, quando recebe o São Paulo, na Arena, também pelo Brasileiro.

O JOGO

O Cruzeiro começou melhor o jogo acostumou-se a frequentar a área. Teve forças para criar e dominava seu adversário até cometer um erro fatal. A falha de Lucas Oliveira na saída de bola que ocasionou o gol gremista não fez o time de Pepa só sair atrás, mas perder a cabeça. O que houve em seguida foram muitos erros. Mais no empenho do que na inspiração, o time da casa criou algumas oportunidades até o fim do jogo.

O Grêmio tentou se fechar no começo do jogo e aguentou a pressão do adversário. Com três zagueiros, o time gaúcho bloqueou a frente da área e impediu criações mais efetivas. Foi feliz em boa parte da partida. No ataque, viveu de falhas de rivais que aconteceram ao longo dos 90 minutos.

LANCES E GOL

Na trave! Aos cinco minutos, Cuiabano entra na área e bate cruzado acertando a trave. Após o lance foi marcado impedimento.

Quase! Wesley dribla e cruza, Henrique Dourado ganha de cabeça e vence Gabriel Grando, mas Bruno Alves tira pouco antes da linha, aos oito minutos da etapa inicial.

1 a 0. Lucas Oliveira erra passe na saída de bola. Suárez pega, rola para Villasanti que bate no cantinho e abre o placar, aos 28 do primeiro tempo.

Na trave! Henrique Dourado recebe cruzamento, domina, gira e manda uma bomba no travessão, aos 44 do primeiro tempo.

Pega o goleiro! Lucas Oliveira chuta forte após cruzamento e obriga Gabriel Grando a uma difícil defesa já nos acréscimos.

Gol anulado! Bitello coloca na rede para o Grêmio aos 18 do segundo tempo, mas o árbitro anula o gol após consulta ao VAR por falta de Cuiabano em Wesley.

Pega Grando! Em dois lances dentro da área, aos 38 da etapa final, o goleiro do Grêmio defendeu e evitou o gol do Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 GRÊMIO

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Wallisson (Gilberto), Machado (Neto Moura) e Matheus Vital; Wesley (Daniel Jr.), Stênio (Bruno Rodrigues) e Henrique Dourado.

T.: Pepa

GRÊMIO

Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio (João Pedro), Carballo (Milla), Villasanti, Bitello (Gustavo Martins), Cuiabano (Galdino) e Reinaldo; Luis Suárez (Diogo Barbosa).

T.: Renato Gaúcho

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (RJ) e Marcelo Van Gasse (SP)

VAR: Amanda Pinto Matias (SP)

Cartões amarelos: Kannemann, Milla (GRE); Gilberto, Pepa (CRU)

Cartões vermelhos: Machado (CRU), quando já tinha sido substituído

Gol: Villasanti, do Grêmio, aos 28 minutos do primeiro tempo