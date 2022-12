Grêmio anuncia a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, ex-São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou, na noite desta quarta-feira (7), a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, que estava no São Paulo. O jogador assinou com o Tricolor um vínculo de duas temporadas.

Reinaldo foi um pedido do técnico Renato Gaúcho, que conversou diretamente com o jogador, como costuma fazer no mercado da bola. O nome do lateral está na lista do treinador há algum tempo, como mostrou o site UOL.

"Ele ficou conhecido como Rei e, agora, é o novo reforço tricolor! Eleito o melhor lateral-esquerdo por dois anos consecutivos no Brasileirão, Reinaldo chega com experiência e muita vontade de fortalecer o Imortal", publicou o clube gaúcho.

O lateral atuou pelo São Paulo por cinco anos e um dos entraves para a renovação foi justamente o tempo de contrato. A diretoria do Tricolor paulista sinalizou com mais uma temporada, e o atleta queria dois anos, tempo que foi oferecido pelo Grêmio.

O jogador também esteve na mira do Fluminense, a pedido de Fernando Diniz, com quem trabalhou no Morumbi, mas as conversas não avançaram.

Além de Reinaldo, o Tricolor gaúcho também anunciou o meia-atacante Everton Galdino, que chega por empréstimo de um ano. "O meia foi destaque do Tombense na Série B deste ano, com direito a golaço do meio de campo", postou.