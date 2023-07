Grêmio anuncia a contratação de Iturbe; jogador estava na Grécia

Iturbe defendeu o Aris, da Grécia, nas últimas duas temporadas, e ficou livre no mercado no último dia de junho.

O contrato com o clube gaúcho será até o fim de 2023, com opção de renovação por mais uma temporada.

O Grêmio acertou a contratação do primeiro reforço nesta janela de transferências. Trata-se de Juan Manuel Iturbe, argentino naturalizado paraguaio. O atacante, de 30 anos, estava livre no mercado e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe de Renato.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.