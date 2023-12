Grealish rebate Felipe Melo e diz que não gritou 'olé' na final do Mundial

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Jack Grealish usou o x (antigo Twitter) para negar as acusações feitas por Felipe Melo de que teria gritado 'olé' nos minutos finais da partida entre Fluminense e Manchester City pelo Mundial de Clubes.

"Eu não disse olé uma única vez", postou Grealish em seu perfil no Twitter. A publicação foi uma resposta a uma página de notícias do City que reproduziu as falas de Felipe.

Logo depois do apito final, houve um empurra-empurra entre atletas das duas equipes. Martinelli e Felipe Melo, do lado brasileiro, e Grealish e Kyle Walker, do lado inglês, foram alguns dos envolvidos.

Mais cedo, na zona mista, Felipe Melo deu a sua versão para a confusão após o jogo e disse que o adversário faltou com respeito ao gritar 'olé'.

"Aquele Grealish é um desrespeitoso, começou a gritar 'olé' no final [...] nesta sexta-feira (22), o Grealish faltou ao respeito com a instituição Fluminense e eu jamais vou deixar isso acontecer. Não importa onde eu estiver, eu sempre vou brigar pela minha instituição", disse Felipe Melo, em entrevista à imprensa na zona mista.