Grávida de 38 semanas, alpinista olímpica pratica escalada na gestação

"Eu não colocaria meu bebê em perigo. As pessoas pensam que eu posso cair e cair de bruços - o que é algo que eu nunca fiz ou vi acontecer antes. Para mim, compartilhar um pouco e comunicar como estou nesta gravidez e dizer que é possível continuar escalando de maneira segura foi muito importante. Mas é frustrante que outras mulheres estejam recebendo esse julgamento e optando por desistir de algo que amam e com a qual se sentem confortáveis. É uma posição tão triste de se estar - é bullying", finalizou.

Ela ressalta que não colocaria a vida do bebê em risco e reclama do bullying que vem sofrendo por causa da decisão de continuar a prática esportiva mesmo no estado avançado da gravidez.

Ela disse que conheceu o esporte aos três anos e que seu corpo sente quando ela não o pratica. "Se eu não escalar por uma semana ou mais, meu corpo fica meio desajeitado e tudo fica um pouco dolorido. Assim que eu volto para a parede e começo a me alongar e me mover novamente, meu corpo se sente mais conectado, bom e forte, assim como minha saúde mental."

