Grandes explosões são registradas perto de Kiev em meio a alerta de bombardeios russos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grandes explosões foram registradas ao sul de Kiev, iluminando o céu da capital ucraniana na madrugada de domingo (27, noite de sábado no Brasil), segundo relatos de jornalistas.

A causa das explosões não está clara. Mais cedo, autoridades ucranianas haviam alertado a população para a possibilidade de bombardeios iminentes da Rússia, e sirenes haviam soado em Kiev.

A equipe da CNN registrou duas grandes explosões a sudoeste de Kiev. Imagens da emissora americana gravadas na capital mostram o céu noturno fortemente iluminado no horizonte.

As explosões ocorreram pouco antes da 1h local (19h em Brasília), segundo o jornal americano The New York Times.De acordo com o Kyiv Post, a explosão ocorreu em um depósito de combustível em Vasilkov, a cerca de 30 km do centro da capital ucraniana. Imagens divulgadas pelo veículo ucraniano no Twitter mostram um foco de incêndio e uma coluna espessa de fumaça.

A embaixadora ucraniana nos EUA, Oksana Markarova, confirmou em entrevista à CNN que Vasilkov havia sido atingida, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Kiev registrou neste sábado batalhas entre tropas russas e ucranianas. Um toque de recolher foi decretado, e residentes têm buscado abrigo em bunkers e estações de metrô.