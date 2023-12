Gramado do Maracanã sofre com shows e tem até fevereiro para recuperação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O gramado do Maracanã, palco do Jogo das Estrelas promovido nesta quarta-feira (27) por Zico, mostra as "cicatrizes" de um dezembro em que recebeu dois shows de grande porte -Paul McCartney e Ivete Sangalo. Mas o campo tem até fevereiro de 2024 para ser recuperado.

Depois do Brasileirão, o estádio ficou disponível para receber dois shows, algo que não aconteceu enquanto a temporada estava em curso.

O campo apresenta marcas claras, especialmente na área do setor Norte, de que foi castigado pelas estruturas dos eventos.

O Jogo das Estrelas, organizado por Zico, é o último evento da temporada.

Agora, o Maracanã ficará fechado ao longo do mês de janeiro e tem até o início de fevereiro para ser recuperado plenamente.

O planejamento da gestão do estádio é usar janeiro como férias do Maracanã e período de ajustes.

A primeira partida de 2024 marcada para o estádio será pela sétima rodada do Carioca, no dia 7. O primeiro jogo pode ser tanto o clássico Flamengo x Botafogo ou o Fluminense x Sampaio Corrêa. Os dois serão no Maracanã, mas a ordem depende da Ferj.

Outras praças

O Flamengo vai aproveitar o período sem Maracanã para mandar jogos em outras praças do país e até fazer um jogo de pré-temporada nos Estados Unidos.

Os times que vão jogar contra o Flamengo nesse período inicial aproveitaram para exercer o mando fora do Rio. É o caso de Nova Iguaçu, que levou o jogo para o Almeidão, em João Pessoa (PB), e Portuguesa, que fechou a partida na Arena das Dunas, em Natal (RN).

A ausência do Maracanã faz com que o Vasco x Flamengo da sexta rodada, em 3 ou 4 de fevereiro, ainda esteja com local a definir.

Da parte do Fluminense, todos os jogos com mando tricolor até 7 de fevereiro também estão como "a definir" na tabela mais recente feita pela Ferj.

Quem manda

O Maracanã será gerido mais uma vez por Flamengo e Fluminense, em 2024, após uma permissão de uso por um ano.

Mas ela será substituída, segundo o governo do estado, pela administração do vencedor da licitação do Maracanã. A estimativa é que o resultado da concorrência venha em junho ou julho de 2024.